Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı
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Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin otobüsle çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

04.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin otobüsle çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Demirezen'in kullandığı 06 ADF 918 plakalı otomobil, Fethiye-Dalaman kara yolu Çiftlik Mahallesi mevkisindeki kavşakta Hakan Doymaz'ın kullandığı 20 DU 111 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta sıkışan Ümmühan Demirezen, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirezen, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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