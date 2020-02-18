Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı
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Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

18.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:08
Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı

'nın ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Kasım Dayan (19), kanalizasyon çukuruna düştü.

Kuyudaki arkadaşlarını çıkaramayan diğer işçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdivenle kuyuya inen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Dayan'ı halatla kuyudan çıkardı. Dayan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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