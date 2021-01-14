Muğla'da horoz dövüştüren 6 kişiye para cezası
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Muğla'da horoz dövüştüren 6 kişiye para cezası

14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:46
Muğla'da horoz dövüştüren 6 kişiye para cezası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesi'ndeki boş arsaya kurulan çadırda horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan 6 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çadırdaki aramada, horoz kafesleri, çok sayıda horoz ile bahçede dövüşte kullanılan çelik kafes ele geçirildi.

Şüphelilere 27 bin 380 lira ceza uygulandı. Bir kişi hakkında da "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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