Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı
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Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

11.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:26
Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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