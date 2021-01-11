Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 560 bin 800 lira ceza uygulandı
11.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:26
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 185 kişi ve 3 işletmeye toplam 560 bin 800 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.
Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç