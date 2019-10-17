Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

17.10.2019 23:44
Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye gitti.

Durdurulan teknede 3'ü Suriye, 2'si Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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