Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

18.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:28
Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

ilçesi açıklarında ekipleri, devriye çalışması sırasında üç lastik bot tespit etti.

Ekiplerin durdurdukları botta yaptığı kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Orta Afrika, Güney Afrika, Yemen, Filistin, Kongo, Kamerun, Gana, Nijerya ve Gabon uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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