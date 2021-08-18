Muğla Büyükşehir Belediyesinden THK'ya Ziyaret
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Muğla Büyükşehir Belediyesinden THK'ya Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesinden THK'ya Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

11 Büyükşehir Belediyesini temsil eden heyet, orman yangınları nedeniyle gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyaret etti.

11 Büyükşehir Belediyesini temsil eden heyet, orman yangınları nedeniyle gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyaret etti. Ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün görevlendirdiği Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer'de yer aldı.

Muğla ve Antalya'da meydana gelen orman yangınları bu iki şehirde büyük zarara yol açtı. Yangınlar nedeniyle birçok ormanlık alan yok olurken, vatandaşlar ve orman içinde barınan canlılar büyük zararlar gördü. Türkiye turizminin en çok yabancı turist çeken şehirlerinin başında gelen Muğla ve Antalya'da önemli maddi kayıp da meydana geldi.

Bu yaşanan felaketin tekrarlanmaması için çalışmalarını sürdüren yetkililer, yangınlar nedeniyle gündeme gelen THK'yı ziyaret etti. 11 Büyükşehir Belediyesi adına gerçekleşen ziyarete, Muğla'yı temsilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının görevlendirdiği Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer'de katıldı. THK'yı ziyaret eden heyette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı.

Ziyarete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde 11 Büyükşehir Belediye adına THK'ya yapılan ziyaret ve iş birliği çağrımız sonrası gelen davet üzerine Sn. Muhittin Böcek ile 11 Büyükşehir Belediye başkanımızı temsilen THK'yı ziyaret edip iş birliği konularını görüştük. THK Bşk. Cenap Aşçı'ya teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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