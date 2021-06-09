Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 9 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 9 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 9 Haziran 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 9 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

Gizem ve annesi yayının ardından buluştu. Müge Anlı, Sakarya İl Emniyet Müdürü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Hülya Hanım kızının neşesinin gayet yerinde olduğunu dile getirirken Gamze, evden kaçma konusunu konuşmadıklarını, daha çok kafa dağıtmak için film vs. izlediklerini söyledi ve kız kardeşinin işe girmek istediğini, bulunduğu çay ocağında da işe girmiş olduğunu belirtti. Kayseri Emniyeti'nden kayıp çiftle ilgili operasyon. Müge Anlı, Cuma günü yayın sonrası yeğen Yusuf'un Kayseri'ye giderek ifadeler verdiğini, annesi için çok endişeli olduğunu söyledi ve bu sabah Kayseri'den düğmeye basıldığını söyledi. Müge Anlı, Amca Yusuf Bey ve eşi Necla Hanım'ın bir de oğulları Bedirhan Bey'in gözaltına alındığını açıkladıktan sonra birçok cinayet duyduklarını, demek ki insanlar bir suç işledikten sonra ceza almayınca cesaretleniyor olduklarını dile getirdi. Müge Anlı, 18 yaşındaki Kübra Kalır, 5 Haziran'da Ümraniye'den bakkala çıkıyorum diye evden çıktığını, haber alınamadığını söyledi. Evli ve çocuklu adamla kaçmıştı, üç gündür kayıp olan Kübra bulundu. Kübra, iyi olduğunu, olması gereken yerde olduğunu ve gelmek istemediğini söylerken Aysun Hanım, kızının kendisine nasıl böyle şeyler söylediğine inanmadığını dile getirdi. Kübra evden çıkarken dondurma almaya çıkıyorum dediğini zira başka türlü ailesinin izin vermeyeceğini vurgulayarak Maşallah Bey'in boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Yaşar Bey ise bağırarak kızının geri geleceğini, herkesin yuvası olduğunun altını çizdi ve Maşallah Bey'in yüzüne baka baka kızını ayarladığını belirtti. 15 yaşındaki anne 7 aylık bebeğiyle kayıplara karıştı. 15 yaşındaki Ümmügülsümbulundu, canlı yayında…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.