MTÜ'de çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi
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MTÜ'de çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi

MTÜ'de çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince (MTÜ) Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MTÜ'den yapılan yazılı açılamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ akademik ve idari personelleri ve MTÜ öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, programda, öğrencilerin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı kültürüyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan günlerdir. Biz büyük bir aileyiz, gönül ister ki geçmiş bayramlarda olduğu gibi siz öğrencilerimiz ile sevdiklerimizle bir arada coşkulu bayram kutlamaları yapalım ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle, bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Tabi ki biliyoruz ki bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte bu sürecin üstesinde geleceğiz. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Ancak biliyoruz ki bizler çok güçlüyüz, el ele verirsek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa, huzura, güzel ve sağlıklı yarınlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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