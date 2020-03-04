MSB: Irak kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

04.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:10

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyona 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA