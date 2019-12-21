MSB: Irak Kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

21.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:22

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA