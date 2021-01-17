MSB: "İnkumu açıklarında batan Rus gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn...
17.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:52
MSB: "İnkumu açıklarında batan Rus gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi"
MSB: "İnkumu açıklarında batan Rus gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş