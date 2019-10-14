MSB'de harekat toplantısı

14.10.2019 12:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA