Mozambik Genelkurmay Başkan Yardımcısı Capitine'den terörle mücadelede halkın güveninin kazanılması vurgusu

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Genelkurmay Başkan Yardımcısı Bertolino Capitine, bölge halkı devlete düşman olduğu müddetçe, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadeleyi kazanamayacakları uyarısı yaptı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Genelkurmay Başkan Yardımcısı Bertolino Capitine, bölge halkı devlete düşman olduğu müddetçe, Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadeleyi kazanamayacakları uyarısı yaptı.

Yerel medyadaki habere göre Capitine, askeri personele yaptığı konuşmada, Mozambik ordusu olarak terörist unsurları yok etmek için mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Bölge halkının devlet ve orduya yönelik güveninin kazanılması gerektiğinin altını çizen Capitine, "Son çare olarak bombardıman yapabiliriz ancak bölge halkı devlete düşman olursa, Cabo Delgado'daki mücadeleyi kazanamayız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 Şubat'ta hayatını kaybeden eski Mozambik Genelkurmay Başkanı Eugenio Ussene Mussa'nın terörü bitirme sözü verdiğini hatırlatan Capitine, ülkedeki terörü bitirerek Mussa'yı onurlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ensar'ul Sunna, 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 560 binden fazla kişi yerinden olurken, yüzlerce kişi ise hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak