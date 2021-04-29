Moritanya'da muhalefet partisinden ülkede ulusal ortaklığın temellerini atmak için müzakere çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Moritanya'da muhalefet partisinden ülkede ulusal ortaklığın temellerini atmak için müzakere çağrısı

Moritanya'da muhalefet partisinden ülkede ulusal ortaklığın temellerini atmak için müzakere çağrısı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk, başkent Nuakşot'ta ülkedeki diğer partilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk, başkent Nuakşot'ta ülkedeki diğer partilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Reform ve Kalkınma için Ulusal Topluluk Partisi Genel Başkanı Muhammed Mahmud Veled Seyyid, gerçek bir ulusal ortaklığın temellerini atmak için siyasi partileri müzakere yapmaya çağırdı.

Seyyidi, "ülkedeki siyasi, toplumsal, güvelik meselelerindeki olumsuz gelişmelere bakıldığında içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtulmanın tek yolu iç cepheyi güçlendirmek olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bu çıkış yolunun sadece tüm tarafları ve konuları kapsayan bir ulusal müzakereden geçtiğini ifade eden Seyyidi, "Herkesin önceliği fedakarlıkta bulunmak, adaletin sağlanması, sivil barış, kardeşliği ve sevgiyi yaymak olmalıdır." dedi.

Seyyidi, partisinin ülkedeki yolsuzluğun neden olduğu zararı dillendirmekten sıkılmayacağını vurgularken, ülke değerlerinin korunması için herkesi sorunun kalıcı çözümüne katkı sağlamada hassas davranmaya davet etti.

Konuşmasında Kudüs'te yaşanan olayları da değerlendiren Seyyidi, partisinin Mescid-i Aksa çevresinde "siyonizmin baskısına karşı cesurca ayaklanan, zafer ve özgürlüğe doğru adım atan Filistin halkını" desteklediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Meral Kaplan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Moritanya'da muhalefet partisinden ülkede ulusal ortaklığın temellerini atmak için müzakere çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:42:53. #1.16#

title