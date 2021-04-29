Moritanya'da muhalefet partisinden ülkede ulusal ortaklığın temellerini atmak için müzakere çağrısı

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk, başkent Nuakşot'ta ülkedeki diğer partilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk, başkent Nuakşot'ta ülkedeki diğer partilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Reform ve Kalkınma için Ulusal Topluluk Partisi Genel Başkanı Muhammed Mahmud Veled Seyyid, gerçek bir ulusal ortaklığın temellerini atmak için siyasi partileri müzakere yapmaya çağırdı.

Seyyidi, "ülkedeki siyasi, toplumsal, güvelik meselelerindeki olumsuz gelişmelere bakıldığında içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtulmanın tek yolu iç cepheyi güçlendirmek olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bu çıkış yolunun sadece tüm tarafları ve konuları kapsayan bir ulusal müzakereden geçtiğini ifade eden Seyyidi, "Herkesin önceliği fedakarlıkta bulunmak, adaletin sağlanması, sivil barış, kardeşliği ve sevgiyi yaymak olmalıdır." dedi.

Seyyidi, partisinin ülkedeki yolsuzluğun neden olduğu zararı dillendirmekten sıkılmayacağını vurgularken, ülke değerlerinin korunması için herkesi sorunun kalıcı çözümüne katkı sağlamada hassas davranmaya davet etti.

Konuşmasında Kudüs'te yaşanan olayları da değerlendiren Seyyidi, partisinin Mescid-i Aksa çevresinde "siyonizmin baskısına karşı cesurca ayaklanan, zafer ve özgürlüğe doğru adım atan Filistin halkını" desteklediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık