MKE Ankaragücü'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi. Kaynak: AA