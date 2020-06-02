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MKE Ankaragücü'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı
02.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:51

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Kaynak: AA

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