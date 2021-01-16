MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda adam geçme, kısa pas ve şut çalışmaları yapan futbolcuların, karlı havaya rağmen istekli oldukları belirtildi.

Başkent ekibinde Pinto, Kitsiou ve Pazdan takımdan ayrı çalışırken, geçtiğimiz hafta sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen Ender Aygören'in ise rehabilitasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak