Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:52
Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - Çengelköy Futbol Yatırımları maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUNUS EMRE ÇAKAR(Hakem)

BARIŞ SUN(1. Yardımcı Hakem)

ATAKAN TUTAN(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRI OĞUZHAN SERPİM(Dördüncü Hakem)

AHMET ÇİFCİ(Gözlemci)

DAVUT NUMANOĞLU(Temsilci)

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