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Misli.com Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Misli.com Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, yarın Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, yarın Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ligde 10'ar karşılaşma yapan iki takımdan Fenerbahçe Opet, 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 26 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit ise 8 galibiyet, 2 yenilgi 25 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım da ligde oynadıkları son maçı galibiyetle noktaladı. Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise Mert Grup Sigorta'yı aynı skorla geçti.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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