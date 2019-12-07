Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi
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Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi

Rusya ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında Akdeniz'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.

07.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:26
Mısır ve Rusya'nın Akdeniz'deki ortak tatbikatı sona erdi

ve Mısır arasında "Dostluk Köprüsü 2019" adı altında 'de başlayan ortak askeri deniz tatbikatı sona erdi.

Mısır ordusundan yapılana yazılı açıklamada, Mısır ve Rusya arasında Akdeniz'de düzenlenen "Dostluk Köprüsü 2019" ortak askeri deniz tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikata her iki ülkeden fırkateynler, roketatarlar, ikmal gemilerinin yanı sıra deniz özel kuvvetlerine ait unsurların katıldığı kaydedildi.

Mısır ve Rusya ekim ayında 2 hafta süren "Dostluk Oku-1" isimli ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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