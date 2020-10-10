Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
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Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

10.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:08
Mısır ve İspanya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Mısır ve İspanya deniz kuvvetleri Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

Mısır ve İspanya deniz kuvvetleri Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve İspanya deniz kuvvetlerinin, savaş gemilerinin katılımıyla Akdeniz'de kısa süreli bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

Rifai, tatbikatın iki ülke arasındaki iş birliği, ortak çıkarlar için tecrübe paylaşımı ve bölgenin deniz güvenliğine destek kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tatbikatın tarihine ve katılan birlik sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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