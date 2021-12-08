Mısır'ı kum fırtınası vurdu - Haberler
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Mısır'ı kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu Mısır'ın başkenti Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgelerinde kum fırtınası çıktı.

- Mısır'ı kum fırtınası vurdu

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgelerinde kum fırtınası çıktı.

Mısır'ın farklı noktalarında etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle başkent Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgesinde görülen kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi. Görüşme mesafesi düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Meteoroloji servisi, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halkı evde kalma konusunda uyardı.

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

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