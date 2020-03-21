Miraç Kandili Karabük Valisi Fuat Gürel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, üç aylar içerisinde idrak edilecek gecelerden birisi olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşandığını bildirdi.

Miraç mucizesinin Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin mucizelerinden olan Miraç, Yüce Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. Bu vesileyle tüm Karabüklü hemşehrilerimin ve İslam aleminin Miraç kandilini tebrik eder, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin kardeşlik birlik, dirlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni ederim."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar da Miraç Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA