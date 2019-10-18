Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 11:00

Rize'de minik öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul harçlıklarından artırdıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayarak destek verdi.

İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Onur Ömer Düzgün'ün koordinesinde "Öğrencilerim ile Harçlığım Mehmetçik'e" etkinliği kapsamında harçlıklarından biriktirdikleri parayı kumbaraya attıktan sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi. Kumbarada biriken 105 lira Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırıldı.

Sınıf öğretmeni Onur Ömer Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf olarak bir kumbara oluşturduklarını belirterek, "Kumbarada topladığımız parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladık ve daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam yolladık. Amacımız sosyal medya üzerinden zincir oluşturup diğer sınıf ve okulların da aynı şekilde destekte bulunması istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA