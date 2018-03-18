Minik Lara, Kahraman Babasına Koştu

Adanalı şehitlerin yakınları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle şehitliklere akın etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bebeği henüz 16 aylıkken PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Nurcan Demiryürek, "Kızım Lara büyüdükçe babayı soruyor, ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Etrafımızda insanlar, ailelerimiz olsa da her zaman onun eksikliği var" şeklinde konuştu.

Adana Asri Mezarlık'ta kent protokolünün katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Şırnak'ta henüz 20 yaşındayken teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan Jandarma Er Murat Tuncay'ın annesi Türkan Tuncay, oğlunu 28 yıl önce kaybettiğini aktararak, hala mevzilerde terör örgütüyle çatışan Türk askerlerine başarılar diledi. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da destek veren Tuncay, "Biz böyle dik durdukça hiçbir şey kalmaz, tertemiz olur" dedi.

"Her zaman onun eksikliği var"

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hatice Lara isimli bebeği henüz 16 aylıkken, PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Nurcan Demiryürek ise 2 yılın normalde çok kısa olduğunu ancak kendileri için bu zamanın oldukça uzun geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kızımla birlikte ne yapacağız, nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Beni çok zorlu bir dönem bekliyor. Kızım büyüdükçe babayı soruyor, ne cevap vereceğimi bilmiyorum. O zaman 16 aylıktı. Nasıl büyüteceğimi düşündüm, nasıl babasız yaşayacağımızı. Şu an her şeyin farkında. 'Benim babam kahraman' diyor. Gündemi takip ettikçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa zamanda her şey düzelir ve bir daha şehit vermeyiz. Etrafımızda insanlar olsa da ailelerimiz olsa da her zaman onun eksikliği var." - ADANA