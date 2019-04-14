Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Kozan kara yolu Çukurören Mahallesi yakınında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Fatoş Kızılgöz olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA