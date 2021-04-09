Milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de
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Milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de

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Milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de

Olimpik milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de mücadele edecek.

Olimpik milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de mücadele edecek.

Türkiye'yi yelken branşında, 'Finn' kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün Olimpik Milli Sporcusu Alican Kaynar, Portekiz'in Vilamoura kentinde gerçekleşecek olan 2021 Finn Avrupa Şampiyonası'na katılacak. 10-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta, Türkiye'yi temsil edecek olan Alican Kaynar, olimpiyat oyunları öncesi başarılarına bir madalya daha kazanarak devam etmek istiyor. Daha önce Fransa'nın Hyeres kentinde düzenleneceği açıklanan ancak yaşanan pandemi süreci nedeni ile Vilamoura kentine alınan yarışlara Avrupa'nın önemli yelken sporcuları katılım yapacak.

(İHA)

Milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de
Milli yelkenci Alican Kaynar, FINN2021 Avrupa Şampiyonası için Portekiz'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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