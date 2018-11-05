Milli Savunma Bakanı Akar Sudan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel Maarouf Al-Mahi Bashir tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik ediyor.