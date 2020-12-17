Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi
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Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi

17.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:40

Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi Kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler kokoreçte standart istiyor Türkiye'de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi.

Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi

Kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler kokoreçte standart istiyor

BALIKESİR - Türkiye'de son yılların gözde yiyeceklerinden birisi olan kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler sektöre vurulan ithal bağırsak darbesinden şikayetçi. Üretici Erdal Aslanboğa, kokoreçte bakanlık tarafından belirlenen bir standart olmadığını ve bu nedenle yurt dışından getirilen ithal bağırsak ile hem piyasanın hem de fiyatların suni olarak arttırıldığını söyledi. Aslanboğa, piyasadaki kokorecin yüzde 60 oranında ithal bağırsak ile oluştuğuna vurgu yaparken vatandaşları da bildikleri marka ve mekanlardan yemesi konusunda uyardı.

Kokorecin başkenti Balıkesir'de üreticiler ithal bağırsağın sektörde fiyat artışına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına Balıkesir kuzusundan elde ettiği kokoreci gönderen kokoreç işletmesinin sahibi Şef Erdal Aslanboğa, pandemi döneminde kokorece vatandaşın ilgisinin arttığını söyledi. Aslanboğa, "Pandemi döneminde vatandaşın ilgisi kokorece yoğun oldu. Geçen seneye ve işletmelerin kapanmadığı önceki döneme göre satışlar daha fazla. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için insanlar sakatata ve kokorece daha fazla yöneldi. Doğal bir yiyecek ve vitamin deposu olduğu için de tercih ediliyor" dedi.

Yasal olarak standart yok

Balıkesir'de yalnızca 2 firmanın yerli üretim yaptığını söyleyen Erdal Aslanboğa, yurt dışından gelen bağırsakların yerli ürünlerle karıştırılarak yapılan kokoreçlerin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. Aslanboğa, "İç piyasada kokorece talep çok. Bu nedenle yurt dışından ithal bağırsak getirtiliyor. ithal bağırsak kokorecin lezzetini yok ediyor. Çünkü bağırsak bakteri üretir. Bunun günlük işlenmesi gerekir. Ayrıca ithal bağırsağı sektöre sokarak fiyatları da arttırıyorlar. Türkiye'de kokoreç için en iyi ürün Balıkesir'de kuzudan elde ediliyor. Artık neredeyse her firma Balıkesir adını kullanıyor. Bağırsağın mutlaka bakanlık onaylı tesislerde ve üretim noktalarında temin etmek gerekiyor. Kokoreçte şu an bir standart olmadığı için ithal bağırsak, dana bağırsağı kullanılıyor. Et gibi sucuk gibi değil. Sucukta kanatlı eti yada farklı şeyler kullanılmaz. Böyle bir standart yok kokoreçte. Buna kanuni bir engel yok çünkü standart yok. Yasada bir açıklık var. Piyasada şu an yüzde 60-70 oranında ithal kokoreç var" diye konuştu.

Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi
Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi
Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi
Milli lezzetimiz kokorece 'İthal bağırsak' darbesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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