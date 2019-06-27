Milletvekili Tutdere Narince'nin su sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta ilçesinin Narince Köyünde yaşanılan su sıkıntısını meclis gündemine taşıdı.

Köyde yaşanılan su sıkıntılarından dolayı köylülerin köye su getirebilmek için yüksek oranda elektrik faturası ödediğini belirtti. Milletvekili Tutdere, "Köyümüzün merkezine 2 kilometre mesafedeki su kaynağından 37 köyün ihtiyacı karşılanıyor ama Narince köyünde su yok. Sadece bir saat akan su için köylüler fahiş elektrik faturaları ödüyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Köylülerimiz en temel insan hakkı olan temiz suya erişimden faydalanamıyor. Kahta ilçemizin Narince köyünde sular akmıyor, köylüler içme suyu sorunu yaşıyor. Şu an, yazın kavurucu sıcaklığında, bu köyümüzde sular, günde sadece bir saat akıyor. Narince köyünün idari sınırları içerisinde bulunan ve köy merkezine sadece 2 kilometre mesafede olan su kaynağından 37 köyün içme suyu ihtiyacı karşılanıyorken bu köyümüzde su yok. 1 saat akan su için köylüler çok yüksek oranda elektrik faturaları ödemek zorunda kalıyor. En temel insan hakkı olan temiz suya erişim hakkında, Narince köyünde yaşayan kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve köylülerimiz yararlanamamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA