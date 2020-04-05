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Milletvekili Tutdere Avukatlar Gününü kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

05.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:32
Milletvekili Tutdere Avukatlar Gününü kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğü olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, "Bu özgürlüğü bireyler avukatlar aracılığıyla kullanmaktadır. Avukatların özgür ve bağımsız bir şekilde mesleklerini icra edemediği toplumlarda, adaletten, adil yargılanma hakkından ve yurttaşların hukuka olan güvenlerinden söz etmek mümkün değildir. Hukukun üstünlüğüne inanmış ve her şart altında insan haklarını savunmaya adanmış avukatlar, toplumun gelişmesine ve adaletin gerçekleşmesine en esaslı katkıyı sağlamaktadırlar. Böyle kutsal bir mesleği ifa eden avukatlar, günümüzde ne yazık ki emeklerinin karşılığını maddi ve manevi olarak tam manasıyla alamamaktadırlar. CMK ve adli yardım dosyalarında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretler maalesef meslek onurunu zedeler niteliktedir. Meslektaşlarımızın CMK ücretlerinin arttırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bildirmek isterim. Aynı fakülteden mezun olan stajyerler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik imkanlar bakımından bulunan mevcut farklılıkların giderilmesi açısından avukatlık stajı yapmakta olan genç meslektaşlarımıza da staj süresince her ay staj ücreti, maaş ödenmesi için kanun teklifimizi vermiş bulunmaktayız. Bunların yanı sıra avukatların ödemiş oldukları yüksek Bağ-Kur primlerinin yeniden düzenlenmesi, kurum avukatı olarak görev yapan meslektaşlarımızın sorunlarının giderilmesi gibi pek çok konuda da gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Tutuklanan, haksız muamelelere maruz kalan, meslek onuru zedelenmeye çalışılan meslektaşlarımız bir de içinde bulunduğumuz zor koşullarda alınan tedbirler nedeniyle ekonomik olarak büyük zorluklarla boğuşmaktadırlar. Ancak her olumsuzluğa karşın dik duruşundan taviz vermeyen ve savunma hakkının kutsallığı bilinciyle hareket ederek şartlar ne olursa olsun hukuk devleti, adil yargılanma hakkı ve insan hakları için mücadele eden tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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