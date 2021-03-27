Milletvekili İlhan ve Başkan Ekicioğlu, pazar esnafının Berat Kandili'ni kutladı
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Milletvekili İlhan ve Başkan Ekicioğlu, pazar esnafının Berat Kandili'ni kutladı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Milletvekili İlhan ve Başkan Ekicioğlu, pazar esnafının Berat Kandili'ni kutladı

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşın Berat Kandili'ni kutladı.

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CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşın Berat Kandili'ni kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlhan ve Ekicioğlu, cumartesi günleri açılan Aşıkpaşa Semt Pazarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşın Berat Kandili'ni kutlayan İlhan ve Ekicioğlu, hayırlı işler diledi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Ekicioğlu, "İçinde bulunduğumuz kriz ortamında pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları değerlendirdik. Belediyemizin kent merkezinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında sohbet ederek, esnaf ve vatandaşlarımızın talep ve görüşlerini aldık. Göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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