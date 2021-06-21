"Mikrobiyolojik Testler Sonuçlandı, İzmir'in Suyunda Mikrobik Bulgu Olmadığı Kanıtlandı"
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"Mikrobiyolojik Testler Sonuçlandı, İzmir'in Suyunda Mikrobik Bulgu Olmadığı Kanıtlandı"

'Mikrobiyolojik Testler Sonuçlandı, İzmir'in Suyunda Mikrobik Bulgu Olmadığı Kanıtlandı'
Habermetre - Haberler | Toplum

İZSU Genel Müdürlüğü, dün yaşanan kısa süreli teknik arıza nedeniyle içme suyunda görülen koku sorununun insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığına ilişkin "mikrobiyolojik analiz" sonuçlarını da yayınladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, dün yaşanan kısa süreli teknik arıza nedeniyle içme suyunda görülen koku sorununun insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığına ilişkin "mikrobiyolojik analiz" sonuçlarını da yayınladı.

Koku probleminin oluştuğu 20 Haziran Pazar günü 12. 30-18. 00 saatleri arasında Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinden alınan numunelere ait analiz sonuçlarına göre "E. coli", "Koliform Bakteri", "C. perfringens" değerlerinin sıfır olarak ölçüldüğü, bu değerler çerçevesinde şebeke suyunun tüketimine bağlı bir rahatsızlık yaşanmasının söz konusu olmadığı bir kez daha vurgulandı.

İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyundan kaynaklanan herhangi bir rahatsızlığa ilişkin sağlık kuruluşlarından gelen bir bildirim olmadığını da hatırlattı.

Kaynak: Habermetre

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