Midyat'ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
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Midyat'ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

05.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:26
Midyat'ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde1993 yılında PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısı sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde1993 yılında PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısı sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi anıldı.

Midyat Kaymakamlığı, 1993 yılında köy minibüsüyle Kayalıpınar köyünden Midyat ilçe merkezine giderken, teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 8'i çocuk 26 kişi için anma programı düzenlendi. Anma programında konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, günlük normal ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine giden 26 sivil vatandaşın terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü kaydeden Kaymakam Dundar, "Devletimiz her şehit ailesine sahip çıktığı gibi bu insanlarımıza sahip çıkmıştır. Bu insanlarımızın mağdur olmaması için her türlü imkanı seferber etmiştir. Diğer tüm bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de terörle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde ve ara vermeksizin devam ediyor. ve terör örgütü inşallah bitme noktasına gelmiştir. Artık hiç kimseye bu ülkenin ve bu bölge insanının huzurunu kaçıracak fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Teröre prim vermediklerini ve vermeyeceklerini dile getiren şehit yakını İzzettin Ağırman ise "Biz terör örgütüne nasıl 27 sene evvel prim vermediysek, bugün de vermeyeceğiz. Bugün aynı şey olursa, 26 değil 260 bin şehit vereceğiz devletimiz için. Amcalarım bu kısmette şehit oldular" diye konuştu.

Düzenlenen anma programına, Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Dindar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Midyat'ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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