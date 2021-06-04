Michelin'den sürücülere lastik tercihleri için öneri Açıklaması

Michelin, mevsim geçişlerinde sürücülerin aklını karıştıran lastik tercihleri için önerilerde bulundu.

Michelin, mevsim geçişlerinde sürücülerin aklını karıştıran lastik tercihleri için önerilerde bulundu.

Şirket açıklamasına göre, mevsim geçişleriyle birlikte araç kullanıcıları uzun araştırmalar yaparak araçları için lastik tercihlerini yapıyor. Aynı ebatta bulunan birbirinden farklı lastikler ise kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratan en büyük etkenlerden biri oluyor.

Lastik almaya karar vermeden önce bir lastikten ne beklendiğini karar verilmeli. Aynı ebatta hem yakıt ekonomisi ve uzun süreli kullanım sunan hem sportif kullanımı destekleyen hem de tüm mevsim koşullarında kullanılabilecek farklı lastik modelleri bulunuyor olabilir. Eğer yakıt tüketimi çok önemliyse, sportif kullanıma uygun lastikler doğru bir seçenek olmayabilir. Bu durumda düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklere yönelmek daha doğru olacaktır. Bu noktada "PRIMACY 4" lastikleri iyi bir seçenek olabilir.

Benzer şekilde lastikten beklenti üstün viraj kabiliyeti, yüksek hızlarda yol tutuşu veya direksiyon tepkilerinin yola anında iletilmesiyse, düşük yuvarlanma dirençli lastikler bu beklentileri karşılamayabilir. Bu durumda uzun ömürlü performans ve güvenlik için Michelin Primacy 4 lastikleri, daha sportif ve benzersiz sürüş keyfi aranıyorsa da Michelin Pilot Sport 4 lastikleri tercih edilebilir. Primacy 4'ün ürün gamı, 15 inç ile 20 inç arasında ebatlarla 112 model sunmak üzere 19 yeni ebatla genişletilirken, Pilot Sport 4'ün ise bu sezon 16 inç ile 21 inç arasında değişen 138 ebat içeren ürün gamı 13 yeni lastikle tamamlanacak.

Hava koşulları dikkate alınmalı

En iyi lastiği bulmak için kış koşulları ile ne sıklıkta karşılaşıldığını sorgulamak da işi kolaylaştıracaktır. 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla hiç karşılaşılmıyorsa tüm yıl yaz lastikleriyle geçirilebilir. Fakat nadiren de olsa kış koşullarıyla karşılaşılıyorsa ve mevsim geçişlerinde lastikler değiştirmek istenmiyorsa, her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler daha uygun olacaktır. Bu tür lastikleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu lastiğin kış sertifikasının olup olmamasıdır. 3PMSF isimli kış lastiği sertifikası, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçek kış koşullarında test edildikten sonra verilen bir sertifikadır ve lastiğin yanak bölgesinde yer alır.

Dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış lastiklerini anımsatır, bu sayede kış koşullarındaki performansları, yaz koşullarındakinden daha iyi olur. Eğer hem yaz hem de kış koşullarında sürüş güvenliği ve performanstan ödün vermek istenmiyorsa, kış lastiği sertifikalı yaz lastiği Michelin CrossClimate+ tercih edilebilir. Kış sertifikalı ilk yaz lastiği MICHELIN CrossClimate+ ürün gamı, 14 inç ile 19 inç arasında 78 ebatta, SUV sahipleri için 16 inç ile 20 inç arasında 41 ebatta kullanıcılarla buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık