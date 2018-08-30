Micheal Jackson'un 60'ıncı Doğum Günü İçin Oğlu Prince Jackson, Giydiği Ceketle Babasının Anısına Gönderme Yaptı

Çarşamba günü, 20 yaşındaki Paris ve 20 yaşındaki Prince Jackson, Las Vegas'taki Mandalay Bay Resort'ta, dünyaca ünlü pop yıldızı Micheal Jackson'un 60. doğum gününün konusunu belirlemek için kırmızı halıya ve sahneye çıktı. Prince Jackson'un etkinliğe katıldığı kırmızı ceketinin ise Micheal Jackson'un çok bilinen militer-bando ceketine benzerliği dikkat çekti.

KARDEŞİNİN YANAĞINDAN ÖPTÜ

Etkinlik öncesi objektiflere poz veren iki kardeşten şıklığı ile göz kamaştıran Paris Jackson, kardeşi Prens'in yanağına kondurduğu öpücükle kardeş bağının güçlü olduğunu gösterdi.