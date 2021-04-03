Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali
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Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.

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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı. 19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.

Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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