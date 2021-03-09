Mi'raciye geleneği kandil gecesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatılacak
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Mi'raciye geleneği kandil gecesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatılacak

09.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:26
Mi'raciye geleneği kandil gecesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatılacak

Esenler Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü geleneği olan Mi'raciye'yi, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatacak.

Esenler Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü geleneği olan Mi'raciye'yi, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek.

Yarın Miraç Kandili gecesi düzenlenecek program, Ayasofya'nın yanı sıra saat 21.15'te de Şehir Ekranı TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Ayasofya Camii semalarında yankılanacak

100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya Camii semalarında yankılanacak. Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile yeniden ekranlara taşınacak.

Albüm ve kitap dağıtılacak

Miraç Kandili programı kapsamında İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilmiş ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılmış "Mi'raciye" albümü de Ayasofya ziyaretçilerine dağıtılacak.

Mehmed Safiyüddin Erhan'dan alınan ve 1700'lü yıllardan bugünlere ulaşan tek tarihi ses kayıtları, proje sahibi tanburi Cüneyt Bayraktar tarafından dinlenerek, meşk sisteminin son temsilcilerinden Hubcuzade Şakir Çetiner'in okuduğu tavırda notaya alındı ve albümdeki Miraciye icrası da bu notadan yapıldı.

Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği albüm, Osmanlı dönemindeki Miraç kandillerinde Mi'raciye okunması geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Miraç Kandili programı sonunda, Cüneyt Bayraktar'ın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi'raciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunulacak.

Miraç Kandili programı, 300 yıllık Mi'raciye geleneklerine uygun olarak yerine getirilecek ve Mi'raciye kıraatinin ardından dinleyicilere süt ile kandil simidi ikram edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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