MHP tam kadro afet bölgesinde
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MHP tam kadro afet bölgesinde

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki gün önce meydana gelen dolu ve sağanak yağış sebebiyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bölgenin afet kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

MHP tam kadro afet bölgesinde
20.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:29

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki gün önce meydana gelen dolu ve sağanak yağış sebebiyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bölgenin afet kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Niksar ilçesine bağlı Yolkonak kasabasında etkili olan dolu yağışının ardından MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ankara'daki programını yarıda keserek afet bölgesine geldi. Bulut'un yanı sıra MHP İl Başkanı Ömer Çetin, Merkez İlçe Başkanı Murat Yücel, Niksar İlçe Başkanı Dursun Yılmaz, MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Veli Gökyıldız, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Teşkilat Başkanı Mustafa İpek'ten oluşan heyet, Yolkonak kasabası halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Yücel Bulut, bir an önce bölgenin afet bölgesi kapsamına alınması gerektiğini, çiftçilerin ürünlerinin sigortasının olmadığını söyledi. Milletvekili Bulut'a yaşadıkları afetle ilgili bilgiler veren Yolkonak Belde Belediye Başkanı Nurettin Dinç, dolu ve sağanak yağıştan dolayı mağdur duruma düştüklerini belirterek, devletten yaralarının sarılmasını istedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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