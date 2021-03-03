MHP'li Erdem: "Dijitale hakim olan, toplumsal dile de hakim olma imkanını elde etmektedir"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, dijitalleşen hayatın önemine dikkati çekerek, "Dijitale hakim olan, toplumsal dile de hakim olma imkanını elde etmektedir.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, dijitalleşen hayatın önemine dikkati çekerek, "Dijitale hakim olan, toplumsal dile de hakim olma imkanını elde etmektedir." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2000'li yılların insanların hayal gücünü dahi zorlayacak dijital gelişmelere sahne olduğunu belirterek, yaşanan dijital dünyanın zaman, mekan ve insan ilişkilerini değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, farklı ve anlaşılması zor bir dünyanın kapılarını araladığını söyledi.

"Mavi vatan" nasıl gündeme girdiyse dijital hayatın yoğunlaşması ile "dijital vatan" kavramının da insanların hayatına girmesi gerektiğini ifade eden Erdem, bu sınırsız iletişim dünyasının güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi.

Türkiye'nin "dijital vatan" kavramı üzerinde ciddiyetle durarak bir an önce bu yönde büyük adımlar atması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Dijitale hakim olan, toplumsal dile de hakim olma imkanını elde etmektedir." diye konuştu.

Erdem, gençleri ve çocukları dijital avcılardan, etki ajanlarından, algı yöneticilerinden korumanın da milli bir görev olduğunu dile getirerek, vatan sınırları nasıl korunuyorsa "dijital vatanın" da bu ruhla korunması ve üzerine titrenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı