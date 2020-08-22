MHP'li Bülbül: "Doğal gaz rezervi keşfi Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek"
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MHP'li Bülbül: "Doğal gaz rezervi keşfi Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin, Türkiye açısından enerjide dışa bağımlılığı oldukça azaltacak bir gelişme olduğunu söyledi.

22.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:03

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin, Türkiye açısından enerjide dışa bağımlılığı oldukça azaltacak bir gelişme olduğunu söyledi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Türkiye ve Türk milleti açısından müjdeli haberin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini anımsattı. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından son derece kısıtlı imkanları bulunduğunu aktaran Bülbül, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu vurguladı.

"Çok daha büyük kaynaklara erişileceğinin kanaatindeyiz"

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yapılan çalışmalara değinen Bülbül, şunları söyledi:

"Bu ortaya çıkan kaynak ile yapılan tespitler ve tespitlerin devamında ortaya çıkabilecek kaynaklar, inşallah Türkiye açısından enerjide dışa bağımlılığı oldukça azaltacak gelişme olacak. Bu Türkiye'nin özellikle bölgesinde çok önemli faaliyetler içerisinde olan ve adeta büyük bir hesaplaşmanın görüldüğü süreç içerisinde Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek imkan doğuracaktır. Bu noktada bizler büyük bir sevinç içerisindeyiz. İnşallah yapılan tespitlerin devamında çok daha büyük kaynaklara erişileceğinin kanaatindeyiz."

Bülbül, Akdeniz'de yürütülen sondaj faaliyetlerinin yakın zamanda çok olumlu bir şekilde neticeleneceğine inandıklarını belirtti.

Yeni kaynaklara erişilmesini beklediklerini anlatan Bülbül, "Türkiye bölgesinde hükümran, egemen bir devlet olarak sadece kara topraklarında değil aynı zamanda 460 bin kilometrekarelik 'Mavi Vatan' coğrafyasında da haklarını inşallah kimseye yedirmeyecek, çiğnetmeyecek. Bu noktada Türk milletinin büyük bir sevinç içerisinde olduğunu yapmış olduğumuz bütün görüşmelerde görüyoruz." dedi.

"Türkiye küresel ölçekte büyük bir güç olduğunu gösterecektir"

Bülbül, dünyada Türkiye'nin bu kaynaklara ulaşmasından hoşnut olmayan, düşmanca bakan yapılar bulunduğunu bildirdi. Türkiye'de de bazı yapıların, meseleyi hafife alan ve küçümseyen ifadeler kullandığına işaret eden Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, milletin nezdinde hiçbir şekilde itibarı olmayan kasıtlı ve Türkiye'ye düşman gözüyle bakanların baktığı gözlükle yapılmış değerlendirmelerdir. Bunları kabul etmek mümkün değildir. Bunları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz bunları görmektedir. Türk milletine bu kadar uzun süreden beri ihtiyaç duyduğumuz bir kaynağın bulunmasından ötürü bir sevinci dahi fazla gören anlayışın, bu memleketin hayrına bir şey yapıp yapamayacağı değerlendirmesi aziz milletimizindir. Bizler onların ne olduğunu, hangi maksatla hareket ettiklerini biliyoruz ama Türkiye inşallah bu çevresinde kendisine yönelen bütün tehditleri püskürtecek ve hem bölgesinde hem de küresel ölçekte büyük bir güç olduğunu bütün dünyaya gösterecektir diyorum."

"Sakarya Meydan Muhaberesi Milli Mücadele'nin kaderinin döndüğü andır"

Bülbül, doğal gazın bulunduğu yerin "Sakarya Gaz Sahası" olarak isimlendirilmesine değinerek şunları kaydetti:

"Bu ismin neden konulduğunu da düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Karadeniz üzerinden Sakarya'ya yakınlığı ya da kıyısında olup olmaması meselesi değil, anladığımız kadarıyla ismin veriliş sebebi. 'Mavi Vatan' coğrafyasında egemenlik haklarımızın, Türkiye'nin yok sayılmaya çalışıldığı yeni Sevr denilen bu anlayışı nasıl yırtıp atacak, püskürteceksek, bunun cevabını da ilk çıkan kaynağın bulunduğu sahanın ismini Sakarya vererek cevaplandırmış oluyoruz. Çünkü Sakarya Meydan Muhaberesi Milli Mücadele'nin kaderinin döndüğü andır. Bu noktada son derece önemli bir mesaj olduğu kanaatindeyiz. Bu isim değişikliğinden dolayı da ayrıca memnuniyetimizi de ifade etmek istiyorum."

MHP'li Bülbül: 'Doğal gaz rezervi keşfi Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek'

Kaynak: AA

Manşet

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