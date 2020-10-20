MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır."

20.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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