MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır."
20.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı