MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Sosyal medya bataklığını kurutan yasa derhal çıkartılmalıdır"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve sosyal medya bataklığını kurutan yasanın derhal çıkartılması gerektiğini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve sosyal medya bataklığını kurutan yasanın derhal çıkartılması gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyanın kontrolsüz, denetimsiz, başıboş ve her türlü melanete açık halinin büyük mağduriyetler doğurduğunu belirtti.

Sosyal medya kontrolünün ivedilikle ele alınması gerektiğini aktaran Tercan, "Bu kadar yaygın, bu kadar etkin bir mecra, bu kadar denetimsiz, bu kadar sorumsuz, bu kadar rezil şekilde kullanılamaz. Sorun sadece bazı ahlaksızların, trollerin yaptıkları kepazeliklerle sınırlı değildir. Terör örgütleri de bu mecrayı son derece etkili şekilde kullanıyor ve ihanetlerini yayıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yalanın, yanlışın, ihanetin, hakaretin ve akla gelebilecek her türlü melanetin sosyal medyada cirit attığı ileri süren Tercan, şunları kaydetti:

"Sosyal medyayla ilgili tedbir alınmasında, denetlenmesinde geç kalınmıştır. MHP'nin her meselede olduğu gibi, bu büyük sosyal sorunun çözümüne yönelik de tespitleri ve tedbir önerileri olmuştur. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmış, sosyal medyada kontrol ve denetim sağlanmasına imkan veren, son derece iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış bir kanun teklifini 30 Nisan tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığına sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından, AK Parti Grubu'nun da bir çalışma yapacağı sonucu çıkıyor. Sayın Öztürk'ün kanun teklifi, ihtiyacı karşılayacak niteliktedir. Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin ihtiyacı olan ve sosyal medya bataklığını kurutan yasa derhal çıkartılmalıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci