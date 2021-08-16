MHP'DEN YANGINZEDELERE HAYVAN DESTEĞİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanlarını kaybeden yetiştiricilere, MHP il ve ilçe teşkilatları tarafından 2 bin 500 büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanlarını kaybeden yetiştiricilere, MHP il ve ilçe teşkilatları tarafından 2 bin 500 büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada başlayan, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerini de etkileyen ve 60 bin hektar ormanlık ve tarım arazisiyle birçok yerleşim yerinin yok olmasına sebep olan yangında hayvanlarını kaybeden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen yetiştiricilere, MHP tarafından 3 partide 1348 koyun, 1045 keçi ve 107 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2 bin 500 hayvan dağıtıldı.

Manavgat Çeltikçi Ortaokulu'nda yapılan 3'üncü dağıtım törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, parti yöneticileri ile yangından zarar gören vatandaşlar katıldı.

Üçüncü ve son etapta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dağıtımı programında konuşan Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlanan yardım kampanyasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sonlandırıldığını belirterek, bundan sonra yardım toplama yetkisinin AFAD'a verildiğini söyledi. Manavgat'ta 3 parti halinde üreticilere hayvan dağıtımı yaptıklarını kaydeden Durmaz, yangından zarar gören vatandaşlar için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından açılan bağış hesaplarında toplanan 1 milyon 395 bin 910 TL'nin de AFAD yardım hesaplarına aktarılacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, konuşmasında şunları belirtti:

'Kampanyamızda 1348 koyun 1045 keçi, 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvan yangınzedelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan hayvanlar ve bu maksatla açılmış banka hesabı birikmiş ve açılacak AFAD yardımı hesaplarına aktarılacak 1 milyon 395 bin 910 TL ile canlı hayvan alınıp dağıtılması halinde kampanyamızın hedefine tam olarak ulaştığı Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki yangınlarında telef olan tüm hayvanların karşılandığı görülecektir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Yörük için karagün, kara çadırın boşaldığı gündür' sözünün gereği yapılmış, yangınla boşalan kara çadır yeniden doldurulmuştur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı