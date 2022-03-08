MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi - Haberler

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MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Merkez Hakem Kurulu'nun sezonun geri kalanında 13 hakemi liste dışı bırakmasının yankıları sürüyor. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimlerin bu sezon daha maç yönetemeyecek olması büyük ses getirirken, 4 büyüklerin maçlarındaki performansları merak konusu oldu. İşte liste dışı bırakılan hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimlerin liste dışı kalması büyük ses getirdi. 13 hakemin bu sezon bir daha maç yönetemeyecek olması tepki çekerken, bu hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi merak edildi.

Onur Tuğrul'un aktardığına göre, klasman düşürülen hakemlerin orta hakem olduğu maçlarda Fenerbahçe, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu hakemlerin VAR'da olduğu maçlarda ise sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Liste dışı bırakılan hakemlerin yönettiği maçlarda Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu hakemlerin VAR'da görev aldığı müsabakalarda ise sarı-kırmızılıların 4 galibiyet, 2 beraberliği bulunurken mağlubiyeti yok.

MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Trabzonspor ise bu hakemlerin düdük çaldığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyeti bulunmuyor. Liste dışı bırakılan hakemlerin VAR'da olduğu karşılaşmalarda ise bordo-mavililer 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde toplam 7 beraberliği olan bordo-mavililerin 4'ünün maçını bu hakemler yönetti.

MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Sercan Dikme'nin haberine göre, sezonun geri kalanında görev verilmeyecek hakemlerin yönettiği maçlarda ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Öte yandan siyah-beyazlılar bu müsabakalarda toplam 5 kırmızı kart gördü.

MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Görev almayacak hakemler tam liste:

  • Cüneyt Çakır
  • Fırat Aydınus
  • Abdulkadir Bitigen
  • Suat Arslanboğa
  • Ali Palabıyık
  • Bahattin Şimşek
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Alper Ulusoy
  • Burak Şeker
  • Mert Güzenge
  • Hüseyin Göçek
  • Halis Özkahya
  • Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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