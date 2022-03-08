MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimlerin liste dışı kalması büyük ses getirdi. 13 hakemin bu sezon bir daha maç yönetemeyecek olması tepki çekerken, bu hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi merak edildi.

FENERBAHÇE, 8 MAÇTA PUAN KAYBI YAŞADI

Onur Tuğrul'un aktardığına göre, klasman düşürülen hakemlerin orta hakem olduğu maçlarda Fenerbahçe, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu hakemlerin VAR'da olduğu maçlarda ise sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY'IN 6 GALİBİYETİ VAR

Liste dışı bırakılan hakemlerin yönettiği maçlarda Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu hakemlerin VAR'da görev aldığı müsabakalarda ise sarı-kırmızılıların 4 galibiyet, 2 beraberliği bulunurken mağlubiyeti yok.

TRABZONSPOR 4 BERABERLİK ALDI

Trabzonspor ise bu hakemlerin düdük çaldığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyeti bulunmuyor. Liste dışı bırakılan hakemlerin VAR'da olduğu karşılaşmalarda ise bordo-mavililer 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde toplam 7 beraberliği olan bordo-mavililerin 4'ünün maçını bu hakemler yönetti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 KIRMIZI KART ÇIKTI

Sercan Dikme'nin haberine göre, sezonun geri kalanında görev verilmeyecek hakemlerin yönettiği maçlarda ise Beşiktaş, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Öte yandan siyah-beyazlılar bu müsabakalarda toplam 5 kırmızı kart gördü.

Görev almayacak hakemler tam liste: