MHGF'nin 13'üncü sektörel iletişim toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

06.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:15

Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu'nun (MHGF) düzenlediği sektörel iletişim toplantısının 13'üncüsü Diyarbakır'da yapıldı.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) konferans salonunda gerçekleşen toplantıya sektörde faaliyet gösteren iş adamları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsis edilen yatırımcıların neredeyse yüzde 40'ının batı illerinden geldiğini söyledi. Başkan Kaya, "Büyük çoğunluğu İstanbul'dan geldi, yatırımcıdır, kardeşlerimizdir. Ama içlerinden bir tanesi bile batıdan yok. Tamamı bölge kökenli buradan batıya gitmiş arkadaşlarımızın getirip burada fabrika açtılar. İstanbul'da çalıştığı komşuları da süreç içerisinde buraya gelecekler. Ama Türkiye'nin ekonomik anlamda kaybedecek çok zamanı yok. Bu çalışmalar önemli, bu tür panellerde önemli. Bugüne kadar 20'den fazla teşvik yasası yürürlüğe girdi. Dönüp baktığınız zaman bu 20'nin tamamı neredeyse bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek yerine tam tersi bir sonuç verdi. Bölgeler arası kalkınmışlık farkı daha da açılmaya başlandı. Burada şu sonuç çıkıyor ki, gerçekten bu bir ürün veya bir sektör veya bir bölge gerçek anlamda teşvik edilecekse buna birkaç açıdan bakmak lazım. Bir tanesi emek yoğun ve bölgesel anlamda düşünülmesi. Diğeri de AR-GE ve teknoloji üzerine. Hem kendi ülkenizin içerisinde doğru bir teşvik çıkaracaksınız ki bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek için hem de aynı zamanda dünya ile rekabet edecek sektörler oluşturmayla ilgili teşvik vereceksiniz. Bunu iki çerçevede doğru bir şekilde konumlandırmak lazım. Ama bugüne kadar dönüp baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Bugün gerek Diyarbakır'da kurulan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi olsun, bölgeye gelen yatırımcılara baktığımız zaman ki gelmeyenlerle de sohbet yaptığımız tekstil sektörüyle ilgili çok görüşmeler yaptık. Ama teşvikler konusunda karşımızda görmeyen, duymayan bir duvar var. Buralar hazır giyimle birlikte hazır giyimin dünya ile rekabet edeceği teknolojiden de oluşması gereken birlikte gelmesi gereken bir merkez olmak zorunda. Bunları hükümetle olsun, paydaşlarla olsun dile getirmenin çok faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.



Panel, konuşmaların tamamlanmasından sonra sunumlarla devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA