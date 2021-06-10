Mezrada rahatsızlanan hasta için seferberlik

Mezrada rahatsızlanan hasta için seferberlik Van'ın Gürpınar ilçe merkezine 132 kilometre uzaklıktaki mezrada rahatsızlanan Ali Aşkara isimli vatandaş, saatler süren mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Mezrada rahatsızlanan hasta için seferberlik

VAN - Van'ın Gürpınar ilçe merkezine 132 kilometre uzaklıktaki mezrada rahatsızlanan Ali Aşkara isimli vatandaş, saatler süren mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Cepkenli köyü Beşparmak mezrasında rahatsızlanan Ali Aşkara isimli vatandaş için yakınları UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinden destek istedi. Ulaşımı zor olan mezraya doğru yola çıkan UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 3 saatlik uğraş sonucu hastaya ulaşmayı başardı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulans ekiplerine teslim edilerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul