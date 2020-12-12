Mezitli Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye
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Mezitli Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

12.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:26
Mezitli Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, belediyeye yapılan başvuruları değerlendirerek, ihtiyacı olan engellilere tekerlekli sandalye dağıttı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, belediyeye yapılan başvuruları değerlendirerek, ihtiyacı olan engellilere tekerlekli sandalye dağıttı. Tekerlekli sandalyeler, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ulaştırıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tekerlekli sandalye dağıtımıyla ilgili açıklama yaptı. Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşların, yaşadığı kentte mutlu olmaları için çalıştıklarını belirten Tarhan, "Özellikle engellilerimizin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemize tekerlekli sandalye ihtiyacı için başvuruda bulunan vatandaşlarımız arasında zabıta ekiplerimiz araştırma yaptı ve gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit etmeye çalıştı. Sandalyelerimiz yine ekiplerimiz tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Ümit ediyorum ki, bu tekerlekli sandalyeler ile bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilecek, rahat şekilde sokağa çıkabilecekler" dedi.

Her alanda engellilere yönelik projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Tarhan, "Mezitli mutlu insanların yaşadığı bir kent olsun istiyoruz. Aydınlık yüzlü insanların yaşadığı mutlu bir kent oluşturmaya çalışırken engellilerimizi de ihmal etmedik. 2019 yılında Erişilebilir Kent Protokolüne imza atarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları teminat altına aldık. Bu yönde sayısız çalışmaya da imza attık. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli'de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum. Engellilerimizi bir araya getirecek ve sosyal paylaşımlarını artıracak şekilde Menderes Mahallemizde bulunan Okçuluk Okulu yanında Engelsiz Kafemizin inşaatına başladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılamayacağı için yılbaşı itibariyle faaliyete geçirmeyi planladık. Tüm birimlerimizde, kamuya açık alanlarda, yol ve kaldırımlarda önlerindeki engelleri kaldırmak amacıyla özel çalışmalar yaparken, kaliteli zaman geçirecekleri, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir buluşma mekanı için harekete geçtik. Engellilerimiz hem kendilerini ifade edebilecekleri sosyal bir mekana hem de üretimde bulunarak gelir kazanabilecekleri bir alana sahip olacaklar. Engelsiz Kafemizin çevre düzenlemesi ve iç mekanları engellilerin rahat kullanımı için tasarlandı. Korona virüs salgınının sona ermesiyle birlikte engellilerimiz buralarda çok özel üretimlerde bulunacaklar" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye
Mezitli Belediyesinden engellilere tekerlekli sandalye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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