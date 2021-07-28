Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı Çadırlarda yaşayan çocuklar, neşe içinde çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine katıldılar Eskişehir'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli oyunlar ve...

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı

Çadırlarda yaşayan çocuklar, neşe içinde çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine katıldılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine neşe içinde katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Sen de spor ile tanış' faaliyeti kapsamında Seyitgazi ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çadır alanlarına gidildi. Burada bulunan çok sayıda çocuk spor ile tanıştı. Çadır alanlarına giden antrenör Mehmet Aykol, Sercan Yalçın ve Kadir Büyükmehmetoğlu, gün boyu farklı spor dalları, oyunlar hakkında çocuklara bilgi vererek, uygulamalı olarak gösterdi. Farklı spor dalları ile de tanışan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Kendi aralarında yarışmalarda yapan çocukları yüzleri güldü. Etkinliğe Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Prens Harry Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Aytaç Kara Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:55:23. #1.15#

title