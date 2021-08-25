Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında ilk kez havuzda yüzmenin heyecanını yaşadı.

Manisa'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında ilk kez havuzda yüzmenin heyecanını yaşadı.

Manisa'ya tarım arazilerinde çalışmak üzere gelen işçilerin çocukları hayatlarında ilk kez havuza girerken, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonunda çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Manisa'ya çeşitli illerden gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarını yüzmeyle buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, ailelerine tarla işlerinde yardım eden 100 çocuk, hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin keyfini yaşadı. Mevsimlik tarım işçilerinin ağırlıkta bulunduğu Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerindeki ailelerin çocukları, belirlenen program çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Yüzme Kompleksi ve Gölmarmara Yüzme Havuzu'na götürülerek uzman yüzme eğitmenleri eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Hayatlarında ilk kez havuzda kulaç atma deneyimi yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir vakit geçirdik. Havuzda yüzmek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

Proje kapsamında çocuklara, havuzda kullanabilecekleri malzemelerin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. - MANİSA

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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